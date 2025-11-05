Başkentteki "Yaşam Koridoru" projesi tasarımıyla dikkat çekiyor

45 dakika önce

Başbakan Mesrur Barzani’nin Erbil’de temel taşını atacağı Yaşam Koridoru (Rêroy Jiyan) projesinin tasarımı, yeşil alanın yoğunluğu, kafeler ve bisiklet yoluyla dikkat çekiyor.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü (bugün), Erbil’de “korniş” olarak bilinen Yaşam Koridoru projesinin temelini atacak.

Başkent Erbil’de bulunan bir su ve kanalizasyon havzasını güzel bir turizm alanına dönüştürmeyi amaçlan proje sayesinde daha önce çöp ve atık su toplama alanı olarak kullanılan bir korniş, temiz ve cazip bir alana dönüştürülecek.

Yaz aylarında kurak, kışın ise bataklık görünümünde olan alan, Yaşam Koridoru projesiyle bir "canlı yaşam alanı" haline getirilip, şehre yeni bir görünüm kazandırılacak.

Toplam 101.600 metrekare alanı kapsayan projede, ağaçlandırma, restoran, kafe ve bisiklet yolu da bulunuyor.

Üç gölden oluşan ve Erbil'i çevreleyen Yaşam Koridoru projesi, yerel mühendisler ve İtalyan danışmanlar tarafından tasarlandı.

Proje yolu 15 ila 25 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde olacak.

Proje kapsamında kornişe bağlı su iki kanala ayrılarak, Şawes ve Seberdan Mahallelerinden başlayarak dairesel bir şekilde şehrin etrafında dolaşacak, Kerkük ana yoluna, ardından da Mahmur yoluna ulaşacak.