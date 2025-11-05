Erdoğan'dan "Demirtaş" sorusuna yanıt: Yargı ne derse ona uyarız

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cezaevinde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili soruya, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona her zaman uyarız." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (5 Kasım 2025 Çarşamba günü) partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının tamamlanmasının ardından Erdoğan, Demirtaş ile ilgili soruya yanıt verdi.

Erdoğan, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona her zaman uyarız." dedi.

Süreç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Geçen hafta Meclis Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili sayın Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili sayın Mithat Sancar'ı Külliyemizde kabul ederek çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin büyük bir hassasiyetle yerine getirilmesi noktasında benzer kaygıları paylaştığımızı bir kez daha teyit ettik." sözlerini kullandı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bugüne kadar kuruluş misyonunu başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Komisyon çatısı altında sürece dair tüm konuların tartışılmasını, kimsenin dışarıda bırakılmadan ilgili bütün tarafların dinlenmesini, aykırı da olsa farklı fikirlerin dile getirilmesini çok ama çok kıymetli buluyorum." diye konuştu.