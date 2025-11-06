Erdoğan'dan, CHP lideri Özel'e tazminat davası

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e 5 Kasım'da Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı açıklamasında sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 6 Kasım 2025 Perşembe günü, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye'de düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Öte yandan dün (5 Kasım Çarşamba günü) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe’de partisi tarafından düzenlenen mitingdeki konuşması nedeniyle CHP lideri Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakarete Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."