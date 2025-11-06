Başkan Barzani: Hiçbir baskı altında meşru haklarımızdan taviz vermeyeceğiz

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, hiçbir koşul ve baskı altında Kürdistan halkının meşru haklarından taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Mesud Barzani, 6 Kasım 2025 Perşembe günü, KDP'nin Avrupa'daki 6. kolunun yetkilileri ve kadrolarıyla Pirmam'da bir araya geldi.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani, katılımcılara seslenerek, KDP'nin 275. Listesi'nin başarısı için geri dönüşlerinden ve desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu bağlamda Başkan Barzani, ulusal meselelerin başarısında her zaman önemli rol oynayan yurtdışındaki yoldaşlarının rolü ve çabalarından bahsederek, kendilerine başarılar diledi.

Başkan Barzani, katılımcılara Irak, bölge ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi süreç ve yaklaşan Irak Parlamento seçimleri hakkında bilgi verdi.

Mesud Barzani, konuşmasının bir başka bölümünde, ardışık Irak rejimlerinin Kürdistan halkına yönelik baskı ve suçlarını özetleyerek şunları söyledi:

"Kürdistan halkına yapılan tüm baskı ve yıkımlara rağmen, il ve ilçelerde ayrım gözetmeksizin çok büyük projeler hayata geçirildi."

Başkan Barzani, düşmanların çeşitli planlarla, özellikle de toplumda uyuşturucu yaymak yoluyla Kürdistan Bölgesi'nin deneyimini yok etmeye çalıştıklarını belirterek, "Tarih boyunca, Kürdistan'ın tehlikeli bir duruma düştüğü ve muhalifleri tarafından saldırıya uğradığı her durumda, Kürt topraklarını ve onurunu yalnızca Peşmergelerin savunduğu açıktır." dedi.

Mesud Barzani konuşmasının sonunda, hiçbir koşul ve hiçbir baskı altında Kürdistan halkının meşru haklarından taviz vermeyeceklerini söyledi.