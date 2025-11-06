Başbakan Barzani, Erbil'deki statejik su projesini inceledi

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, ikinci aşaması hayata geçirilen Erbil'deki Acil Su Temini Projesi'ni yakından inceledi.

Mesrur ​​Barzani, bugün (6 Kasım 2025 Perşembe günü) Erbil'deki Acil Su Temini Projesi'nde incelemede bulundu.

Projenin ilk etabının tamamlanmasının ardından, ikinci etabı yüzde 95 oranında tamamlanmış olup, yakın gelecekte hizmete açılacak.

Söz konusu proje, Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin talimatı ve tavsiyeleri üzerine Hemn Grubu tarafından başlatılan dokuzuncu kabinenin stratejik projelerinden biridir.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, 8 Eylül 2024'te Acil Su Temini Projesi'nin temel taşını atmıştı.

479 milyon dolar maliyetle uygulanan döz konusu projeyle, Erbil ilindeki su sorunu yüzde 100 çözülecek. Proje, Irak ve Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre saatte 20 bin metreküp kapasiteli iki su arıtma tesisinden oluşuyor.

Projede 1600 mm, 1500 mm, 1200 mm, 800 mm, 700 mm ve 300 mm'ye kadar çaplarda 200 kilometre uzunluğundaçelik boru kullanıldı.