Abdulkadir Selvi: Demirtaş'ın tahliyesine sayılı günler kaldı

4 saat önce

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı "Selahattin Demirtaş’a tahliye yolu açılıyor" başlıklı yazısında Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine sayılı günler kaldığını yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısında, "Selahattin Demirtaş’a yol gözüktü. Artık tahliye için sayılı günler kaldı. Selahattin Demirtaş, Terörsüz Türkiye sürecine önemli katkı sağladı. Demirtaş’ın tahliyesi de sürece olumlu katkı yapar." ifadelerini kullandı.

Selvi, yazısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasına yer vererek, şunları yazdı:

“Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısının yapılacağı salona doğru ilerlerken önemli bir isimle Selahattin Demirtaş konusunu konuşuyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumlu yönde bir açıklama yapacağı uyarısında bulununca daha çok dikkat kesildim. AK Parti grubuna girdiğimde gazeteciler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Selahattin Demirtaş’la ilgili sorular soruyorlardı.

Adalet Bakanı hukuki çerçeveyi çok net bir şekilde çizdi. Grup toplantısı bitti. Muhabirler Demirtaş sorusunu sormak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışına yöneldiler. Erdoğan, ‘Bu ülke yargı ülkesi, yargı bu konuda ne derse ona uyarız’ dedi. Erdoğan, Demirtaş’ın tahliyesi konusuna olumlu yaklaştı. Bahçeli de ‘Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olur’ demişti."

Ne olmuştu?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığının talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Kasım’da partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yapmıştı.

Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." demişti.