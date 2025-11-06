Mesrur ​​Barzani: Kürdistan Bölgesi önümüzdeki 10 yıl içinde yeni bir aşamaya girecek

2 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin tüm sektörlerde ilerlemesini amaçladıklarını belirterek, "Kürdistan Bölgesi önümüzdeki 10 yıl içinde yeni bir aşamaya girecek." dedi.

Mesrur ​​Barzani, bugün (6 Kasım 2025 Perşembe günü) Erbil'deki Acil Su Temini Projesi'nde incelemede bulundu. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Barzani, yakında ikinci aşama çalışmaları tamamlanacak Erbil'deki Acil Su Temini Projesi'nin önemine değindi.

Başbakan, "Bu, proje çalışmalarının son aşaması. Bu proje Erbil ve Kürdistan Bölgesi'ne büyük hizmet sunacak. Burayı ziyaret eden herkes bu projenin üç yıl süreceğini düşünmüştü, ancak proje çok kısa sürede tamamlandı. Bu vesileyile Xalid Xoşnaw ve uygulayıcı şirket Hemn Grubu'na teşekkür ederim. " dedi.

Mesrur Barzani, projenin tüm çalışmalarının yerel güç ve imkanlarla yapıldığını, su kalitesini sağlamak için ileri teknoloji kullanıldığını ve uygulanan tüm projelerin vatandaşlara hizmet etmeyi amaçladığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi'nin tüm sektörlerde ilerlemesini umduklarını belirten Başbakan Barzani, "Kürdistan Bölgesi önümüzdeki 10 yıl içinde yeni bir aşamaya girecek. Umarız ki aklımızdaki tüm projeleri hayata geçirmemizde Allah yardımcımız olur. Hizmet projelerimizi Kürdistan Bölgesi’nin tüm il ve ilçelerine ulaştıracağız." ifadeslerini kullandı.