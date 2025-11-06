İsrail, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı başlattı
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine hava saldırısı başlattı.
Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı başlattığını duyuran İsrail ordusu, saldırılarda Hizbullah’a ait noktaların hedef alınacağını öne sürdü.
Lübnan basını, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut’un güney banliyölerinde alçak uçuş yaptığını bildirdi.
İsrail ordusu, saldırılar öncesi Lübnan'ın güneyindeki Ayta al-Jabal, Taybeh ve Tayr Debba bölgeleri için tahliye uyarısı yayınlamıştı.
Saldırılardaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.