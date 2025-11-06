Başbakan ​​Barzani: Gençler kültür ve tarihlerine daha fazla önem vermeli

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, gençlerin kendi vatanlarını sevmeleri ve daha fazla önem vermeleri gerektiğini vurguladı.

Mesrur Barzani, 6 Kasım Perşembe günü Kürdistan Vakfı tarafından başkent Erbil'de düzenlenen Reg resim sergisini açtı.

Açılışın ardından Kurdistan24'e konuşan Başbakan, gençlerin kültür ve tarihlerine daha fazla önem vermeleri gerektiğini vurugulayarak, "Gelecek, vatanını daha çok seven gençlerindir." ifadesini kullandı.

Mesrur ​​Barzani, gençlerin gelişmiş bir ülke inşa edebilecek güç ve kabiliyette olduklarını belirterek, bu yolda devam etmelerini temenni etti ve gençlere desteğini yineledi.

Başbakan ayrıca, "Kendi işini kurmak isteyen gençlere yardımcı oluyoruz." dedi.

Reg resim sergisindeki ana tema; Kürdistan kültür ve tarihinin kökleri.

Kürdistan Bölgesi'nin farklı bölgelerinden 21 genç sanatçı, sanatsal görüşlerini sunmak üzere sergiye katılacak.

Ünlü Kürt sanatçı Jilemo'nun gözetiminde, rehberlik, koordinasyon ve kültürel yansımayı içeren bir sanat eğitim programı yürütülecek.