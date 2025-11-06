Mesrur Barzani, Erbil Acil Su Projesi'nin ikinci etabını açtı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Erbil Acil Su Projesi'nin ikinci etabının çok kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Mesrur ​​Barzani, bugün (6 Kasım 2025 Perşembe günü) Erbil Acil Su Projesi'nin ikinci etabını açtı.

Söz konusu projede incelemede bulunan Başbakan Barzani, uygulayıcı şirkete Hemn Grubu'na ve şirket sahibi Xalid Xoşnaw'e teşekkür etti. Mesrur Barzani, ayrıca kısa sürede tamamlanan projenin Erbil ve Kürdistan Bölgesi'ne büyük fayda sağlayacağini belirtti.

Mesrur Barzani, projenin tüm çalışmalarının yerel güç ve imkanlarla yapıldığını, su kalitesini sağlamak için ileri teknoloji kullanıldığını ve uygulanan tüm projelerin vatandaşlara hizmet etmeyi amaçladığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi'nin tüm sektörlerde ilerlemesini umduklarını belirten Başbakan Barzani, "Kürdistan Bölgesi önümüzdeki 10 yıl içinde yeni bir aşamaya girecek. Umarız ki aklımızdaki tüm projeleri hayata geçirmemizde Allah yardımcımız olur. Hizmet projelerimizi Kürdistan Bölgesi’nin tüm il ve ilçelerine ulaştıracağız." ifadeslerini kullandı.