Kürt filmi Paradise Uluslararası Film Festivali'nde yarışıyor

3 saat önce

Deryay Hiwa "Umut Deryası" adlı Kürt filmi Almanya'da düzenlenecek Paradise Uluslararası Film Festivali'nde ödüle aday gösterildi.

Film yönetmeni Cubrail Ebubekir 9 Kasım'da Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Umut Deryası" adlı Kürt filminin 3 Aralık'ta Köln'de düzenlenecek Paradise Uluslararası Film Festivali'nde 59 filmle ödüle yarışacağını söyledi.

"Umut Deryası" adlı kısa filmin 52 ülkeden 4 bin 800 film arasından seçildiğini belirten Cubrail Ebubekir, filmin savaşın sivillere getirdiği yıkımın hikayesini anlattığını kaydetti.

Film yönetmeni Ebubekir, "Yerinden edilmenin derin psikolojik ve fiziksel yaraları üzerinde duran film, evlerini terk etmek zorunda kalan, güvenli ve insanca bir yaşam arayışında tehlikeli yollara düşen insanların yolculuğunu konu alıyor." dedi.