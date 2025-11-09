Parfüm deposu patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

3 saat önce

Kocaeli'de parfüm fabrikasında 6 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

Önceki gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Aralarında iş yeri sahibi ve vardiya amirlerinin de bulunduğu 3 kişi, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmada kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltındaki şüpheli sayısı 11'e yükseldi.