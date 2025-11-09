Irak- Özel oylama sona erdi

19 dakika önce

Irak Parlamento seçimleri kapsamında sabah saat 7.00 itibariyle başlayan özel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, Irak Parlamento seçimleri kapsamında güvenlik güçleri ve göçmenlerin oy kullandığı özel oylamanın sabah saat 7.00 itibariyle başladığını duyurmuştu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna bağlı Kürdistan Bölgesi Seçim Komisyonu Başkanı Neberd Omar, bugün (9 Kasım 2025 Pazar günü) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, elektronik oy verme makinelerinin saat 18.00 itibarıyla devre dışı bırakılacağını söylemişti.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 9 Kasım'da Kurdistan24’e verdiği demeçte, 1 milyon 313 bin 980 güvenlik görevlisi ve 26 bin 538 göçmenin özel oylamaya katılacağını söylemişti.

Sözcü Galayi, özel oylamada, güvenlik güçleri için 809 merkez ve 4 bin 501 istasyon, mülteciler için ise 27 merkez ve 97 istasyon kurulduğunu aktarmıştı.

Cumana Galayi, seçime toplam 7 bin 744 adayın katılacağını, şu ana kadar 848 adayın elendiğini ifade etmişti.

Irak Parlamento seçimleri için genel oylama 11 Kasım'da yapılacak.

Özel oylamada oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısı:

Irak İçişleri Bakanlığı: 597 bin 453 seçmen

Irak Savunma Bakanlığı: 298 bin 54 seçmen

Peşmerge Bakanlığı: 145 bin 907 seçmen

Haşdi Şabi: 128 bin 127 seçmen

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı: 124 bin 312 seçmen

Irak Terörle Mücadele Ajansı: 18 bin 410 seçmen

Sınır Kapıları Komisyonu: 1596 seçmen

İl bazında özel oylamaya katılım oranı saat 12.00'ye kadar en yüksekten en düşüğe doğru şu şekilde:

Süleymaniye: %78

Erbil: %77

Duhok: %76

Diyale: %69

Kerkük: %68

Anbar: %61

Babil: %60

Selahaddin: %59

Kadisiye: %57

Bağdat-Karh: %57

Bağdat-Rasafa: %47

Musanna: %57

Vasıt: %55

Zikar: %52

Basra: %52

Misan: %51

Necef: %48

Ninova: %68

Kerbela: %55