Kerkük'te özel oylamaya katılımın %100'e ulaşması bekleniyor

1 saat önce

Kerkük'te oy verme işleminin iyi ilerlediği ve sandıklar kapanana kadar ilde oy kullanma oranının yüzde 100'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Kerkük Bağımsız Seçim Komisyonu Sorumlusu Luey Erkan Ali, 9 Kasım’da (bugün) Kurdistan24’e verdiği demeçte, sabah saat 7.00 itibarıyla başlayan özel oylamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kerkük’te özel oylamaya katılımın sorunsuz devam ettiğini kaydeden Ali, “Şu ana kadar süreç gayet iyi gidiyor, herhangi bir ihlal söz konusu değil, adaylar ve siyasi partiler tarafından herhangi bir şikayet de yapılmadı, sürecin sonuna kadar barışçıl ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini umuyoruz.” dedi.

Sabahın erken saatlerinde ekipmanlarda bazı teknik aksaklıkların yaşandığını ancak bunların giderildiği söyleyen Ali, “Saat 12.00'ye kadar Kerkük'te oy kullanma oranı yüzde 61 iken, sürecin sonunda oranın yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Irak Parlamentosu seçimleri için özel oylama bugün saat 07.00'de başladı ve Irak ile Kürdistan Bölgesi'ndeki askeri güçler sürece katılmak için sandık başına gitti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki güvenlik güçleri ve İçişleri Bakanlığı çalışanlarından 1 milyon 313 binden fazla kişi özel oylamaya katılma hakkına sahip. Bu sayıya, çoğunluğu Duhok ilinde bulunan 26 binden fazla mültecinin katılımı da ekleniyor.

Irak genelinde 809 merkezde özel oylama için sandıklar kuruldu. Sürecin saat 18:00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Komisyonun yönergelerine göre sandıklar elektronik olarak kapatılacak ve süre uzatılamayacak.