Mesrur Barzani, KDP'nin Avrupa'daki 6. şubesinin yetkilileri ve kadrolarıyla bir araya geldi

38 dakika önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, KDP’nin Avrupa'daki altıncı şubesinin yetkilileriyle Kürdistan Bölgesi ve Irak'taki genel duruma ilişkin son gelişmeleri görüştü.

Mesrur Barzani, 9 Kasım 2025 Pazar günü, KDP’nin Avrupa'daki altıncı şubesinin yetkilileri, üyeleri ve çalışanlarıyla bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki genel durumdaki son gelişmeleri ele alan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin güçlü bir ekonomik altyapı inşa etmek amacıyla çeşitli sektörlerdeki proje, plan ve reformlarına vurgu yaptı.

Altıncı Şube kadrolarının rol, gayret, mücadele ve çalışkanlıklarını takdir eden Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin ulusal meselelerini ve anayasal yapısını savunmak için verdikleri görev ve mücadelelerinde başarılar diledi.