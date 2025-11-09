Erdoğan: Suriye’ye dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bine ulaştı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35 konusunda güzel adımlar attıklarını belirtirken, Suriye’nin kuzeyinde konut yapımlarına başladıklarını kaydederek, “Gazze’nin acil ihtiyacı olan malzemelerin bölgeye sevki bizim için çok çok önemli. Bu mesele sadece bir yardım konusu değil, aynı zamanda bir insanlık meselesidir.” dedi.

Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şu anda Türkiye’nin, Gazze’ye en üst düzeyde yardımı devam ettiren ülke olduğunu belirten Erdoğan, yardım koridorlarının kasıtlı olarak tıkandığını ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının engellendiğini söyledi.

Erdoğan, “Gazze’nin acil ihtiyacı olan malzemelerin bölgeye sevki bizim için çok çok önemli. Bu mesele sadece bir yardım konusu değil, aynı zamanda bir insanlık meselesidir. Bunu yakın takipte sürdürüyoruz. Özellikle de gıda, ilaç, barınma malzemeleri, sağlık ekipmanları, giyim eşyaları, hijyen için kullanılan ürünler bugüne kadar sevk edildi ve bu gayretimiz devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de bunların sevkini yapacağız.” diye konuştu.

Sığınmacılar mevzusunun Türkiye’nin en fazla istismar edilen konularından biri olduğunu özellikle CHP’nin bu konuyu son seçimlerde kampanya konusu yaptığını dile getiren Erdoğan, “Suriye’nin kuzeyinde konut yapımlarına başladık." açıklamasını yaptı.

“Suriye birlik ve beraberliğini huzur ve istikrarı tahkim ettikçe dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış sığınmacıların dönüşü de hızlanıyor.” diyen Erdoğan, 2016’dan itibaren Suriye’ye dönenlerin sayısının 1 milyon 290 bine ulaştığını ve bu sayının her geçen gün arttığını kaydetti.

Deprem bölgelerinde konteynırların Gazze’ye gönderilmesine ilişkin Erdoğan, “Deprem bölgesinden bahsettiniz. Bu bölgedeki konteynerlerin de özellikle Gazze’ye sevk edilmesiyle ilgili hazırlığımız devam ediyor. Bunu ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu konteynerler ile bölgeye inşallah en üst düzeyde bir imkan sağlayacağız. Filistinlilerin yaşamaya devam edeceği yeni Gazze’nin inşa edilmesi sürecinde bu konteynerleri, kardeşlerimize inşallah vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

F-35 konusunda güzel adımlar attıklarını bildiren Erdoğan, şu sözleri sarf etti:

“Öncelikle Eurofighter’la ilgili olarak hamdolsun işler yolunda gidiyor. Gerek İngiltere, gerek Almanya ile, Eurofighter konusunda olumlu adımlar attık. Ama bizim bunun yanında bir de Katar ve Umman’la da bazı görüşmelerimiz oldu. Belki onların ellerindeki Eurofighter’lardan da alma durumumuz söz konusu olabilir. Bu anlaşmaları inşallah sonuçlandırabilirsek, ülkemiz için güzel gelişmeler ortaya çıkmış olacak. Bunların yanı sıra ülkemizde attığımız savunma sanayii adımlarıyla birlikte Türkiye, büyük imkanları yakalayacak. Teknik düzeyde yapılacak görüşmeler ve alınacak mesafeler önemli. Tabii bir de F-16 ile F-35 konusu var. F-35 konusunda da ABD Başkanı Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35’lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım.”