Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem

26 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde söz konusu depreme ilişkin detaylar paylaşıldı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 01.06'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem 11,01 kilometre derinlikte meydana geldi.

AFAD olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.