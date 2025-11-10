Jeologlar Sendikası: Runaki projesi ile Erbil'de karbondioksit seviyesi yüzde 23 oranında düştü

9 dakika önce

Kürdistan Jeologlar Sendikası tarafından yayımlanan bilimsel raporda, Runaki projesinin Erbil'in hava kalitesinde köklü ve olumlu bir değişime yol açtığı ve şehri kirlilik tehdidinden kurtardığı ortaya koyuldu.

Çevre uzmanlarının hazırladığı raporda, proje öncesi (Aralık 2024) ile proje sonrası (Kasım 2025) Erbil'deki hava kalitesi karşılaştırıldı.

Rapora göre Runaki projesinden önce Erbil'de binlerce jeneratörün çalışması nedeniyle hava önemli ölçüde kirliydi. Bu durum vatandaşların sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyordu.

Ancak projenin hayata geçirilmesinden sonra Erbil'in havası TVOC ve HCHO gibi zararlı hidrokarbonlardan yüzde 99,9 oranında temizlendi. Karbondioksit seviyesi ise yüzde 23 oranında düştü

Raporda, bu sonuçların Erbil'in "kirlilik risk bölgesi"nden çıktığına dair bir kanıt olduğu ve kent sakinlerinin artık daha temiz hava soluduğu, bunun da solunum ve kalp hastalıkları riskini azalttığı vurgulandı.

Raporun son bölümünde ise ilgili taraflara bu önemli başarıyı korumak için diğer çevre projelerini izleme ve destekleme çağrısı yapıldı.

