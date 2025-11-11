Esenyurt Belediye Başkanı Özer hakkında tahliye kararı verildi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi.
MA'nın haberine göre İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tensip kararıyla, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verdi.
Özer'in ilerleyen saatlerde serbest bırakılması bekleniyor.
Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmış, yerine kayyım atanmıştı.
Özer hakkında Temmuz 2024’te görülen duruşmada tahliye kararı verilmiş ancak “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yürütülen Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında yeniden tutuklanmasına hükmedilmişti.
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde, ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlamalarıyla Ahmet Özer'in 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenmişti.