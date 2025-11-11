Mesrur ​​Barzani: KDP'nin oy sayısı 1 milyonu geçti

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Mesrur ​​Barzani, KDP'nin oy sayısını bir milyonun üzerine çıkaran Kürdistan halkına teşekkür etti.

KDP Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, bugün (11 Kasım 2025 Salı günü) yayımladığı bir mesajında, Kürdistan vatandaşlarının ve KDP destekçilerinin tutum ve iradesi sayesinde KDP'nin oylarının bir milyonu geçtiğini ve nihai sonuçlarda daha da fazla olacağını belirtti.

Mesajında KDP Başkanı Mesud Barzani ve KDP Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani'yi tebrik eden Mesrur Barzani, "KDP liderliğine, mensuplarına ve destekçilerine teşekkür ediyorum. Tüm Kürdistan halkını kutluyorum. Demokratik süreci ve tüm Iraklıları bu büyük zaferden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani, mesajının son bölümünde, tüm Kürdistan halkına ve vatana daha büyük bir şevkle hizmet etmeye devam edeceklerini teyit etti.