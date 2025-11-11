KDP'nin oyları bir milyonu geçti

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel ve özel oylamada elde ettiği toplam oy sayısı bir milyonu geçti.

Resmi olmayan ön sonuçlara göre KDP, özel oylamada toplam 94 bin 666 oy almıştı.

KDP'nin özel ve genel seçimlerdeki toplam oy sayısı bir milyonu geçti.

Daha önce KDP yetkilileri, Irak Parlamento seçimlerinde bir milyondan fazla oy almayı beklediklerini açıklamıştı.

Irak Parlamento seçimleri kapsamında bugün (11 Kasım 2025 Salı günü) sabah saat 7.00 itibariyle başlayan genel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.