Politika

Genel oylama- Resmi olmayan ön sonuçlar açıklandı

kürdistan Irak Parlamento seçimleri genel oylama

Kürdistan Bölgesi'nde yapılan genel oylamada resmi olmayan ön sonuçlar açıklandı.

Kurdistan24, Irak Parlamentosu 6'ncı dönem seçimlerinde Kürdistan Bölgesi'nde yapılan genel oylamada resmi olmayan ön sonuçları yayınladı.

Saat 20.47 itibarıyla resmi olmayan ön sonuçlar bu şekilde:

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 888,000 oy

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 401,687 oy

Helwest Hareketi: 138,208 oy

Yekgirtu: 153,588 oy

Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 122,900 oy

Halk Cephesi: 18,270 oy

Irak Parlamento seçimleri kapsamında bugün (11 Kasım 2025 Salı günü) sabah saat 7.00 itibariyle başlayan genel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.

 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment