Genel oylama- Resmi olmayan ön sonuçlar açıklandı
Kürdistan Bölgesi'nde yapılan genel oylamada resmi olmayan ön sonuçlar açıklandı.
Kurdistan24, Irak Parlamentosu 6'ncı dönem seçimlerinde Kürdistan Bölgesi'nde yapılan genel oylamada resmi olmayan ön sonuçları yayınladı.
Saat 20.47 itibarıyla resmi olmayan ön sonuçlar bu şekilde:
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 888,000 oy
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 401,687 oy
Helwest Hareketi: 138,208 oy
Yekgirtu: 153,588 oy
Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 122,900 oy
Halk Cephesi: 18,270 oy
Irak Parlamento seçimleri kapsamında bugün (11 Kasım 2025 Salı günü) sabah saat 7.00 itibariyle başlayan genel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.