TBMM duyurdu: Komisyon toplantısı ertelendi

2 saat önce

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 13 Kasım'da yapmayı planladığı toplantı, Gürcistan’da meydana gelen uçak kazası nedeniyle ertelendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığından yapılan açıklamada, "TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17'nci toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, komisyon olarak şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve millete başsağlığı dilendi.

Süreç Komisyonu bugüne kadar 16 kez toplandı. Bu toplantılarda şehit yakınları ve gaziler, baro başkanları, eski Meclis başkanları dinlendi. İş dünyası ve sendikalar, akademisyen, kadın ve genç sivil toplum kuruluşları komisyonda sürece ilişkin önerilerini gündeme getirdi.

Komisyonda tüm dinlemelerin tamamlanmasının ardından siyasi partilerin önerileri gündeme gelecek.