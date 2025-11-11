Mesrur Barzani: Irak'ta haklarımızın elde edilmesi için yeni bir dönemin başlamasını umuyorum

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, seçim sürecinin sonra ermesinin ardından paylaştığı mesajında, "Irak'ta haklarımızın elde edilmesi için yeni bir dönemin başlamasını umuyorum." dedi.

Bugün (11 Kasım 2025 Salı günü) Irak Parlamento seçimleri için genel oylama gerçekleştirildi.

Başbakan Barzani, genel oylamanın ardından yayımladığı bir mesajda, "Genel olarak Irak halkını, özellikle de Kürdistan halkını tebrik ediyor, bu sürece katılımlarından, ulusal hak ve görevlerini yerine getirmelerinden ve temsilcilerini seçmelerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Oylama sürecinin başarısı ve güvenli bir şekilde yürütülmesindeki rolünden dolayı Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna, güvenlik güçlerine, polise ve Peşmerge'ye teşekkür eden Mesrur Barzani, sürecin takibi için tüm yabancı ve yerli gözlemcileri tebrik etti.

Seçmenlerin oyuna saygı gösterilmesini temenni eden Mesrur Barzani, "Seçmenlerin güvenini kazananşar halkın gerçek temsilcileri olmalı, Kürdistan halkının anayasal haklarını, Kürdistan Bölgesi'nin yapısını ve tüm Irak vatandaşlarının çıkarlarını savunmalıdır." dedi.

"Irak'ta haklarımızın elde edilmesi için yeni bir dönemin başlamasını umuyorum." diyen Başbakan Barzani, mesajının devamında şu işfadelere yer verdi:

"Seçim sonuçlarının Irak vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirmesini, Kürdistan Bölgesi'nin konumunu güçlendirmesini ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa ve anlaşmalar temelinde ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal yapısına saygı gösterilerek temelden çözülmesini umuyorum."