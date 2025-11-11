Komisyon: Ön sonuçlar yarın akşam açıklanacak
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna bağlı Kürdistan Bölgesi Seçim Komitesi Sorumlusu Neberd Omar, Irak Parlamento seçimleri için yapılan genel oylama sonuçlarının yarın akşam açıklanacağını söyledi.
Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama sürecinin sona ermesinin ardından bugün (11 Kasım 2025 Salı günü) düzenlenen basın toplantısında konuşan Neberd Omar, ön sonuçların yarın akşam (12 Kasım 2025 Çarşamba günü) saat 18:00'de açıklanacağını belirtti.
Tarafların itirazları konusunda ise Omar, tarafların itirazlarını 72 saat içinde komisyona sunabileceğini söyledi.
Neberd Omar, itirazların incelenmesinin ardından ihlal edenlerin cezalandırılacağını vurguladı.
Irak Parlamento seçimleri kapsamında sabah saat 7.00 itibariyle başlayan genel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.