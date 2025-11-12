SDG Genel Komutanı Abdi'den "Birleşik Suriye" açıklaması

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, SDG’nin Suriye devletine entegrasyonunu hızlandırma taahhüdünü ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Mazlum Abdi, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımla, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa görüşmesi ve SDG'nin entegrasyonunu hızlandırma taahhüdüne dair ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Suriye konusundaki "liderliği ve Suriye halkına yücelme fırsatı" tanıdığı için Donald Trump'a teşekkür eden Abdi, “Şaraa ile Beyaz Saray'da yapılan görüşmenin sonuçlarını ve SDG’nin Suriye Devletine entegrasyonunu hızlandırma taahhüdümüzü görüşmek üzere Büyükelçi Tom Barrack ile az önce harika bir telefon görüşmesi yaptım.” dedi.

Mazlum Abdi, “Suriye'nin DAİŞ’e karşı küresel koalisyona katılımı, DAİŞ’in kalıcı yenilgisini sağlama ve bölgeye yönelik tehdidini ortadan kaldırma amaçlı girişimleri güçlendirmek ve ortak çabaları artırmak yolunda çok önemli bir adımı temsil etmektedir.” sözlerini kullandı.

SDG Genel Komutanı, “Birleşik bir Suriye'de halkımız için daha müreffeh ve güvenli bir geleceğe doğru ilerleme kaydetmek amacıyla ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde titizlikle çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.