Erbil ile Bağdat, petrol şirketlerinin faaliyetlerine yeniden başlaması konusunda anlaştı

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Kürdistan Bölgesi heyetini kabul etti

2 saat önce

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Kürdistan Bölgesi heyeti ve yabancı petrol şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek, şirketlerin faaliyetlerinin yarından itibaren yeniden başlatılması talimatını verdi.

Başbakan Ali Zeydi, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü, Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed Salih başkanlığındaki bir heyeti kabul etti. Heyete bir dizi uluslararası petrol şirketinin temsilcileri eşlik etti; görüşmeye Irak Dışişleri Bakanı, Petrol Bakanı ve Genelkurmay Başkanı da katıldı.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Zeydi, bölgedeki savaşın yol açtığı son olayların gölgesinde petrol şirketlerinin çalışma koşulları hakkında bilgi aldı. Bu şirketlerin faaliyetlerine en kısa sürede nasıl yeniden başlanacağına dair kapsamlı ve uygun bir vizyon sunuldu.

Zeydi bu amaç doğrultusunda ilgili taraflara bölgedeki petrol şirketlerinin çalışmalarının güvenliğini sağlayacak gereken her şeyin yapılması yönünde talimat verdi.

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durdurulmasının Irak'a verdiği zararın çok büyük olduğunu belirten Zeydi, üretim artışını engelleyen sorunların çözülmesiyle zararın telafi edilmesi için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Zeydi ayrıca, Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm petrol şirketlerinin faaliyetlerine yarından itibaren yeniden başlanması yönünde talimat verdi.