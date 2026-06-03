Numan: Grupların tüm silah ve karargahları Irak güvenlik makamlarına teslim edilecek

26 dakika önce

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, silahların devletin elinde toplanması için kurulan komitenin çalışmalarına başladığını ve grupların tüm silahları ve karargahlarının yakında Irak güvenlik makamlarına teslim edileceğini söyledi.

Numan, bugün (3 Haziran 2026 Çarşamba), Irakiye haber kanalına verdiği demeçte, Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin talimatıyla oluşturulan komitenin silahların devletin elinde toplanması için çalışmalarına başladığını belirterek, Haşdi Şabi ile bağların koparılmasının oluşumların yeniden yapılandırılmasını ve mensupların haklarının güvence altına alınmasını içerdiğini dile getirdi.

Sözcü Sabah Numan, "Bu komite, silahları sınırlandırma ve güvenlik söylemini birleştirme yaklaşımının içerdiği hususlar doğrultusunda Genel Komutanı'nın emriyle oluşturulmuştur. Komite çalışmalarına başladı, ilgili oluşumların entegrasyonu ve katılımı ile silah, ekipman ve kampların Irak güvenlik makamlarına teslim edilmesi için mekanizmalar belirleyecektir." dedi.

Grupların tüm silahları ve karargahlarının yakında Irak güvenlik makamlarına teslim edileceğinin altını çizen Numan, "Tüm silahlar ve tüm ekipmanlar merkez komiteye ve Irak güvenlik makamlarına teslim edilecek ve iki gün içerisinde, doğrudan Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı'nın gözetimi, talimatı ve takibi altında olan merkez komiteye tam bir envanter teslim edilecektir." sözlerini sarf etti.

Numan ayrıca, "merkez komitenin Savunma ve İçişleri, Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Haşdi Şabi Kurumu gibi çeşitli makamları içerdiğini ve bu süreci rekor bir sürede tamamlamak için mekanizma kuracağını ve uzun sürmeyeceğini" belirterek, "çalışmaların idari ve hukuki mekanizmalara, ayrıca lojistik ve teknik çerçevelere göre yürütüldüğünü" ifade etti.