Kürdistan Bölgesi'nden günlük 300 kamyon ürün Irak pazarlarına ihraç ediliyor

1 saat önce

Erbil Tarım Genel Müdürü Hemin Said Murad, günlük yaklaşık 300 kamyon yerli ürünün Irak'ın orta ve güney pazarlarına gönderildiğini bildirdi.

Hemin Said Murad, bugün (3 Haziran 2026 Çarşamba), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çiftçilerin ürünlerini pazarlamak için yeni bir stratejisi olduğunu belirterek, günlük yaklaşık 300 kamyon yerli ürünün Irak'ın orta ve güney pazarlarına gönderildiğini ifade etti.

İhraç edilen ürünlerin kalitesi ve türüyle ilgili olarak Hemin Said Murad, Kürdistan Bölgesi'nde yetiştirilen patateslerin yüksek kalitesi ve bol üretimi nedeniyle yurt dışı pazarlarında büyük talep gördüğünü belirtti.

Erbil Tarım Genel Müdürü ayrıca, bal ürünlerinin Körfez ülkelerine ve Avrupa'ya ihraç edildiğini, Kürdistan Bölgesi'ndeki domates salçası fabrikalarının ürünlerinin ise Avrupa ülkelerine gönderildiğini söyledi.

Kürdistan balı, 2022 ve 2023 yıllarında, Kürdistan Bölgesi'nden Avrupa pazarlarına ihraç edilen ilk ürün oldu.

Baldan sonra, Akre pirinci ve Amedi tahini, İsveç, Almanya ve İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edildi.