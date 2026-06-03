Arakçi: "Herhangi bir düşmanca eyleme kararlı bir şekilde karşılık vereceğiz"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin herhangi bir eyleme kararlı bir şekilde karşılık vereceğini vurguladı.

Arakçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Silahlı kuvvetlerimiz, ABD'nin sivil gemilere saldırmak ve ateşkesi ihlal etmek için kullanmasına izin verilen mevzilere savunma amaçlı saldırılar düzenliyor." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili Arakçi, "Herhangi bir düşmanca eyleme anında ve kararlı bir şekilde karşılık verilecektir ve yaptırımların ve savaşın başaramadığı şey, daha fazla savaşla başarılamayacaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kongrede İran ile ilgili yaptığı açıklamalarına da değindi.

Robio, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ABD'ye yardım ettiğini ve Kuveyt'in de iyi bir rol oynadığını söylemişti.

Abbas Arakçi'nin bu açıklamaları, kırılgan bir ateşkes anlaşmasına rağmen Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programı konusunda ABD ve İsrail ile yaşanan gerilimlerin devam ettiği bir dönemde geldi.