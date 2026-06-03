Rubio: Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak

"NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak"

2 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "bizzat katılacağını" teyit etti.

Marco Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili sorularını cevapladı.

NATO Zirvesi ile ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, "Başkan, bir sonraki NATO Devlet Başkanları Toplantısı'na bizzat katılacak." dedi.

Rubio, Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek zirve için "NATO'nun temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının, muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, Ankara'daki zirvede "açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu" söyledi.

Ülkesinin hala İttifakın bir üyesi olduğunu hatırlatan Rubio, NATO'nun "önemli değişikliklere" ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin başkentinde yapılacak zirvede konuşulacağını belirtti.

Singapur ziyareti sırasında Bloomberg'e özel bir mülakat veren Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Donald Trump’ın, bu yıl 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılması planlanan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak istediğini belirtmişti.

Bakan Fidan, Trump’ın, Erdoğan ile son dönemde gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Türkiye’yi ziyaret etmeyi ve NATO liderler toplantısında hazır bulunmayı planladığını ifade ettiğini aktarmıştı.