Türkiye ve Suudi Arabistan'dan Hürmüz Boğazı'na alternatif plan

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Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, küresel ticarete alternatif rotalar oluşturma çabalarına ilişkin bilgi vererek, tarihi Hicaz Demir Yolu'nu hem turistik hem de modern bir hat olarak hayata geçirme vizyonları olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Uraloğlu, değerlendirmelerde bulundu.

İran ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Şu anda biri Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bunların 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz. Bölgede kalan 3 uçağımızı da peyderpey aldık. Orta Doğu ya da Körfez bölgesinde uçağımız yok." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "İran hariç bütün Körfez ülkelerine hava yolu trafiği açık." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, küresel ticarete alternatif rotalar oluşturma çabalarına ilişkin bilgi vererek, tarihi Hicaz Demir Yolu'nu hem turistik hem de modern bir hat olarak hayata geçirme vizyonları olduğunu söyledi.

Tarihi hattın Şam-Amman kesimindeki bölümünün ayağa kaldırılabileceğine işaret eden Uraloğlu, "Modern Hicaz Demir Yolu için ilk etapta Türkiye'den Halep'e bir hat bağlayacağız. Halep-Şam-Ürdün hattı zaten mevcut. Suud tarafıyla da görüşmelerimiz sürüyor. Nihai hedefimiz bu hattı Umman'a kadar uzatarak okyanusa bağlanmak ve Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturmaktır." dedi.

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bu hamlesi, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlerin tırmandığı, ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukası ve Tahran'ın boğazı kapatmasının enerji ve mal taşımacılığını aksattığı ve dünya piyasalarında fiyatların keskin bir şekilde yükseldiği bir dönemde geldi.