Süleymaniye, kısa film festivaline hazırlanıyor

25 dakika önce

Süleymaniye, gelecek yıl nisan ayında Kürt kültürünü ve sinemacıların yeteneklerini dünyaya tanıtmayı amaçlayan bir kısa film festivalini düzenlemeye hazırlanıyor.

Süleymaniye Kültür ve Sanat Müdürü Muhsin Edib, bugün (13 Kasım Perşembe günü) düzenlenen basın toplantısında, Süleymaniye Kısa Film Festivali'nin önümüzdeki yılın nisan ayında Süleymaniye'de düzenleneceğini söyledi.

Film ve kültürün, yumuşak güç kavramının bir parçası olduğuna işaret eden Edib, "Kültür ve sinemadaki yumuşak güç, sınırları aşma yeteneğine sahiptir; böylece film aracılığıyla dünyada var olabiliriz." dedi.

Kürtlerin en büyük sorunlarından birinin uluslararası alanda tanınmamaları olduğunu söyleyen Muhsin Edib, söz konusu festivalle Kürt kültürünü ve sinemacıların yeteneklerini dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.