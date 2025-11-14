Süveyda’da çatışmalar yine başladı

3 saat önce

Suriye'nin Mecdel beldesinde, hükümete yakın silahlı gruplar ile Süveyda Ulusal Savunma Güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmalarda dronelar ve ağır silahlar kullanıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre Suriye hükümetine bağlı “disiplinsiz” grupların ağır silahlar, havan topları ve dronelarla Süveyda çölündeki Mecdel beldesine girmeye çalıştı.

Ulusal Savunma Güçleri'ne yakın medya ise hükümete bağlı silahlı grupların bölgeye girme girişimleri nedeniyle Mecdel cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandığını ve savunma noktalarını güçlendirmek için takviye talep ettiklerini bildirdi.

Bölge kaynakları ise çatışmaların özellikle Cebel Başan – Süveyda hattında yoğunlaştığını, sivil hareketliliğin azaldığını ve bazı yolların geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Saldırı sonrası tüm savunma noktalarında takviye yapıldığı ve güvenlik birimlerinde alarm seviyesinin yükseltildiği aktarıldı.

Dürzi Ulusal Muhafız Güçleri’nin açıklamasında, gelişmelerin yakından takip edildiği ve olası yeni saldırılara karşı “tam hazırlık durumuna” geçildiği ifade edildi.

Çatışmaların ardından bölgede gerilimin sürdüğü, durumun henüz tamamen normalleşmediği kaydediliyor.

Çatışmaların arka planına dair farklı değerlendirmeler yapılırken, bölgedeki güç dengelerinin son haftalarda yeniden hareketlendiği belirtiliyor.