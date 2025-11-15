Amedspor'dan Zaho SK'ya destek mesajı

"Onların başarısı, tüm halkımızın başarısıdır"

4 saat önce

Amedspor, 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü’ne aday gösterilen Zaho SK’ya desteğini ifade etti.

Amedspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan destek mesajında, 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü’ne aday gösterilen Zaho SK’ya destek çağrısı yapıldı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Amedspor olarak, 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü’ne aday gösterilen Zaxospor’a ve Zaxospor taraftarlarına başarılar dileriz. Taraftarlarımızdan ve dostlarımızdan, Zaxosporlu kardeşlerimize destek olmalarını rica ediyoruz. Aşağıdaki bağlantı üzerinden sizler de oyunuzu Zaxospor taraftarlarına verebilirsiniz."

Mesajın son kısmında, "Onların başarısı, tüm halkımızın başarısıdır." denildi.

Zaho taraftarlarına oy vermek için buraya tıklayın

Em wek Amedspor, di rêya Xelata Baştirîn Alîgirên FIFA ya sala 2025an de serkeftinê ji Zaxospor û alîgirên Zaxosporê re dixwazin. Daxwaza me ji alîgir, heval û hogirên Amedsporê ew e ku piştgiriyê bidin xwûşk û birayên xwe. Li ser vê lînkê hûn jî dikarin dengê xwe bidin Alîgirên… pic.twitter.com/6Xx8dGwcXn — Amedspor (@amedskofficial) November 14, 2025

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 6 Kasım 2025 Perşembe günü 2025 En İyi Taraftar Ödülü için adayları açıklamıştı.

Zaho SK taraftarları ile iki spor kulübünün taraftarı ödüle aday gösterilmişti.

Geçen sezon, Zaho taraftarları 13 Mayıs'ta Hudud SK'ya karşı oynadıkları maç öncesinde stadyuma yaklaşık 30 bin bebek oyuncağı atmış, ardından tüm bebekleri toplayarak hasta çocuklara bağışlamıştı.

FIFA'nın açıklamasına göre oyuncakların stadyuma atılması, Kürdistan, Irak ve Asya spor camiasının tanıdığı insani bir ruhu gösteriyor.