Amedspor'dan Zaho SK'ya destek mesajı

"Onların başarısı, tüm halkımızın başarısıdır"

Amedspor, 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü’ne aday gösterilen Zaho SK’ya desteğini ifade etti.

Amedspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan destek mesajında, 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü’ne aday gösterilen Zaho SK’ya destek çağrısı yapıldı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Amedspor olarak, 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü’ne aday gösterilen Zaxospor’a ve Zaxospor taraftarlarına başarılar dileriz. Taraftarlarımızdan ve dostlarımızdan, Zaxosporlu kardeşlerimize destek olmalarını rica ediyoruz. Aşağıdaki bağlantı üzerinden sizler de oyunuzu Zaxospor taraftarlarına verebilirsiniz." 

Mesajın son kısmında, "Onların başarısı, tüm halkımızın başarısıdır." denildi.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 6 Kasım 2025 Perşembe günü 2025 En İyi Taraftar Ödülü için adayları açıklamıştı. 

Zaho SK taraftarları ile iki spor kulübünün taraftarı ödüle aday gösterilmişti.

Geçen sezon, Zaho taraftarları 13 Mayıs'ta Hudud SK'ya karşı oynadıkları maç öncesinde stadyuma yaklaşık 30 bin bebek oyuncağı atmış, ardından tüm bebekleri toplayarak hasta çocuklara bağışlamıştı.

FIFA'nın açıklamasına göre oyuncakların stadyuma atılması, Kürdistan, Irak ve Asya spor camiasının tanıdığı insani bir ruhu gösteriyor.

 
 
