Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

54 dakika önce

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde patlama meydana geldiği aktarıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, "Şam'daki bölgelere yönelik hain saldırı, mobil bir platformdan fırlatılan füzeler kullanılarak gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

Haberde, hafif yaralı bir kadının hastanede tedavi altına alındığı bilgisi verildi.

Ajans daha önce geçtiği haberde, Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyulduğunu belirtmişti.

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edilirken, polis Mezze 86'ya giden tüm yolları trafiğe kapattı.

Suriyeli bir güvenlik kaynağı, patlamaların "kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen bir saldırı" sonucu meydana geldiğini belirtirken, olayın nasıl gerçekleştiğine yönelik soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana, Mezze bölgesi defalarca füze saldırısına maruz kaldı.

Mezze, Şam'ın en önemli bölgelerinden biri olup, büyükelçilikler, önemli güvenlik, istihbarat ve askeri havaalanları gibi birçok hassas kuruma ev sahipliği yapıyor.