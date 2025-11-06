Zaho SK, 2025 FIFA En İyi Taraftar Ödülü'ne aday

21 dakika önce

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Zaho Spor Kulübü taraftarlarını 2025 En İyi Taraftar Ödülü'ne resmen aday gösterdi.

FIFA, 6 Kasım 2025 Perşembe günü 2025 En İyi Taraftar Ödülü için adayları açıkladı. Zaho SK taraftarları ile iki spor kulübünün taraftarıyla ödüle aday gösterildi.

Geçen sezon, Zaho taraftarları 13 Mayıs'ta Hudud SK'ya karşı oynadıkları maç öncesinde stadyuma yaklaşık 30 bin bebek oyuncağı atmış, ardından tüm bebekleri toplayarak hasta çocuklara bağışlamıştı.

FIFA'nın açıklamasına göre oyuncakların stadyuma atılması, Kürdistan, Irak ve Asya spor camiasının tanıdığı insani bir ruhu gösteriyor.

FIFA, taraftarların takımın omurgası olduğunu, faaliyetleri ve teşvik edici motivasyonlarıyla sürekli yenilikçi bir duruş sergilediklerini belirterek, bu tür faaliyetleri desteklemeye devam etmeyi umduklarını ve kendilerine daha fazla başarı dilediklerini kaydetti.