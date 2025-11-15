Bokan Barajı'nda su seviyesi 10 metre düştü

2 saat önce

Rojhilat'ta (Doğu Kürdistan) bulunan Bokan Barajı'nda, azalan yağışlar nedeniyle su seviyesi tam 10 metre geri çekildi.

Bokan Barajı, 23'ten fazla şehre ve 123 köye su sağlıyor. Barajdaki su seviyesinin azalması bölgede yaşayan insanları başka yerlere göç etmeye zorluyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Resul Abdullapur, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, su seviyesinin ciddi anlamda düştüğünü ve kuraklığın barajda büyük hasara yol açtığını söyledi.

Barajın 900 milyon metreküpten fazla depolama kapasitesine rağmen, geçen yıla kıyasla suyun yalnızca yüzde 20'si kaldı.

Düzenli olarak balık tutmak için baraja giden balıkçılar, su ve oksijen eksikliğinden dolayı 10 bin tondan fazla balığın telef olduğunu söylüyor.

Rahim Hoşkadem, "Suya ihtiyacımız var. Hayvanlarımız için yeterli suyumuz yok. Susuzluk yüzünden ekin yapılamıyor." dedi.

Urmiye Gölü'nün güneyinde yer alan Bokan barajı, Urmiye ilinin en büyük barajı olarak bilinmektedir. Bölgede yılda 100 milyon metreküpten fazla içme suyu sağlamaktadır.