Kürt sporcu Avrupa şampiyonu oldu
Kürt sporcu Ferşad Gerdkane katıldığı European Jiu-Jitsu Şampiyonası'nda birincilik kazanarak Kürdistan bayrağını dalgalandırdı.
İtalya'nın başkenti Roma'da European Jiu-Jitsu Şampiyonası düzenlendi.
Yarışmaya katılan Ferşad Gerdkane, 94 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.
Kurdistan24'e demeç veren Ferşad Gerdkane, "Çok mutluyum. Bu başarıyı Kürt şehit ailelerine armağan ediyorum. Kazandığım madalya, Kerkük, Afrin ve Urmiye'ye armağan olsun." dedi.
Doğu Kürdistan'ın (Rojhilat) Kirmaşan kentinde doğan Ferşad Gerdkane, uzun yıllardır Belçika'nın Brüksel kentinde yaşıyor.
First and foremost, I want to thank God for giving me the strength and determination to once again become the Champion of Europe.— Farshad Gardakaneh / فرشاد گردکانه (@FGerdakaneh) October 31, 2025
My deepest gratitude goes to everyone who stood by my side — to my amazing team shocxmma , to my country Belgium, to my homeland Kurdistan, and to all… pic.twitter.com/4R3dczI2WV