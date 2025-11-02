Kürt sporcu Avrupa şampiyonu oldu

4 saat önce

Kürt sporcu Ferşad Gerdkane katıldığı European Jiu-Jitsu Şampiyonası'nda birincilik kazanarak Kürdistan bayrağını dalgalandırdı.

İtalya'nın başkenti Roma'da European Jiu-Jitsu Şampiyonası düzenlendi.

Yarışmaya katılan Ferşad Gerdkane, 94 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kurdistan24'e demeç veren Ferşad Gerdkane, "Çok mutluyum. Bu başarıyı Kürt şehit ailelerine armağan ediyorum. Kazandığım madalya, Kerkük, Afrin ve Urmiye'ye armağan olsun." dedi.

Doğu Kürdistan'ın (Rojhilat) Kirmaşan kentinde doğan Ferşad Gerdkane, uzun yıllardır Belçika'nın Brüksel kentinde yaşıyor.