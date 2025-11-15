DEM Partili başkana 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Iğdır eski İl Eş Başkanı Mehmet Selçuk’a 13 kez ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Mehmet Selçuk, tutuklanarak cezaevine götürüldü. Elazığ Cezaevinde tutuklu bulunan Selçuk’un yargılandığı davada karar çıktı.
MA'nın haberine göre Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Kasım'da görülen karar duruşmasında Selçuk hakkında 13 polisin hayatını kaybetmesi nedeniyle 13 kez ağırlaştırılmış hapis cezası verildi.
Iğdır'da bulunan Dilucu Sınır Kapısında görevli polis memurları taşıyan aracın geçişi sırasında yola döşenen patlayıcının patlaması sonucunda 13 polis yaşamını yitirmişti.
Patlamanın üzerinden 9 yıl geçtikten sonra bir ihbar sonucu Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Mehmet Sulçuk da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.