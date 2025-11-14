Başkan Barzani: Süleymaniye Kürdistan’ın aziz parçasıdır

5 saat önce

Başkan Mesud Barzani, 241. kuruluş yılı olan Süleymaniye’nin Kürdistan’ın aziz kenti olduğunu belirtti.

Başkan Barzani, 14 Kasım 2025 Cuma günü (bugün) bir mesajı yayınlayarak, 241. kuruluş yıldönümü olan “mücadele ve fedakarlık şehri” Süleymaniye’nin halkını kutladı.

“Süleymaniye Kürdistan’ın aziz parçasıdır, 9 Haziran şehitlerinin, 1963 sokağa çıkma yasağının ve zalimler ile ardışık rejimlere karşı direnişin şehridir.” diyen Başkan Barzani, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Süleymaniye, diğer tüm Kürdistan şehirleri ve bölgeleri gibi, her zaman Kürt yazarların, şairlerin, şahsiyetlerin, mücadelecilerin ve devrimcilerin doğduğu yer olmuştur. Ayrıca, Kürdistan kurtuluş hareketinde önemli bir rol oynamıştır.”

Süleymaniye’nin 1940’lı yılların başında kucak açtığını anımsatan Başkan Barzani, “O saygı ve karşılama asla unutulmayacak.” dedi.

Başkan Barzani mesajının sonunda Süleymaniye halkına barış ve esenlik diledi.