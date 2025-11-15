4 saat önce

Kürt dağcı Muhammed Bawekir, Etiyopya'nın en yüksek dağında Kürdistan bayrağını açtı.

Erbilli dağcı ve Heloy Paytext Dağcılık Topluluğu üyesi Muhammed Baweker, Etiyopya'nın en yüksek zirvesine tırmanarak Kürdistan bayrağını açtı.

Facebook hesabından açıklama yapan Kürt dağcı Bawekir, "14 Kasım'da, altı saatlik bir tırmanışın ardından, Etiyopya'nın kuzeyindeki Simin Sıradağları'ndaki Rasdashin Zirvesi'ne ulaştım. Rasdashin, 4543 metre yüksekliğiyle Afrika'nın altıncı en yüksek zirvesidir." dedi.

Dağcı Bawekir, Rasdashin Zirvesi'nde Kürdistan bayrağıyla çektirdiği fotoğraflarını da paylaştı.