Suriye Savunma Bakanlığından Şam'daki saldırıyla ilgili açıklama

Sadırı şehrin dış kesimlerinden gerçekleştirildi

1 saat önce

Suriye Savunma Bakanlığı, dün gece Şam'ın Mezze bölgesine atılan roketlerin yerinin tespit edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığına bağlı Geçiş Hükümeti Basın Ofisi Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen roket saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, dün gece (14 Kasım 2025 Cuma) Şam'ın dış kesimlerinden iki Katyuşa roketi atıldığı, çok sayıda sivilin yaralandığını ve Mezze bölgesinde maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde, söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını ve ilk bulgular, roketlerin Şam yakınlarındaki Kafr Susa bölgesinden başkentin Mezze bölgesine atıldığını bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İsrailli yetkililer, Tel Aviv'in Mezze'deki saldırıyla bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.