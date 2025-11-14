Çin'deki 1500 yıllık tapınakta yangın

5 saat önce

Global Times'ın haberine göre Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Yongqing Tapınağı'nda dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yetkililer, tapınak kompleksindeki Wenchang Köşkü'nde başlayan yangına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiğini ve alevlerin tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarihi 1500 yıl öncesine dayanan tapınaktaki mevcut yapıların antik kalıntılardan oluşmadığı, yangında hasar gören köşkün 2009'da inşa edildiği ve içerisinde tarihi eser bulunmadığı belirtildi.

Yetkililer, olayda can kaybı yaşanmadığı bilgisini de paylaştı.

Olaya ilişkin yürütülen ön incelemelerin tamamlandığını ifade eden yetkililer, elde edilen sonuçların yangının "bir ziyaretçinin tapınaktaki tütsü ve mumları hatalı şekilde kullanması" sonucu çıktığını gösterdiğini vurguladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, köşkün üst katlarında başlayan alevlerin tüm binayı sardığı görüldü. Yetkililer, yangının çevredeki ormanlık alana sıçramadığını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.