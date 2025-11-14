Türkiye'ye ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldı: 1 ölü

4 saat önce

Türkiye'den bakım faaliyeti için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait iki yangın söndürme uçağından biriyle telsiz irtibatının kesilmesinin ardından uçağın enkazı bulundu.

OGM'ye ait iki adet AT-802 tipi yangın söndürme uçağı, planlanmış bakım faaliyeti kapsamında 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24’te Çanakkale’den Hırvatistan’ın Zagreb kentine hareket etti.

Meteorolojik şartlar nedeniyle geceyi Rejika Havaalanında geçiren uçaklar, 13 Kasım 2025 Perşembe günü saat 17.38’de Zagreb Havaalanına gitmek üzere yeniden havalandı.

Ancak hava muhalefeti nedeniyle iki uçak da dönüş kararı aldı. Dönüş rotası sırasında uçaklardan biri Rejika Havaalanına güvenli şekilde inerken, diğer uçakla saat 18.25’te telsiz bağlantısı kesildi.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uçağın enkazına ulaşıldığını ve 1 pilotun hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistanın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."