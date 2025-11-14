Ünlü seyahat dergisi Erbil’i 2026’da görülmesi gereken yerler listesine ekledi

6 saat önce

Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil, 2026'da Asya'da seyahat edilebilecek en iyi turizm merkezlerinden biri olarak gösterildi.

Ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler, 2026'da Asya'da seyahat edilebilecek en iyi yerlerin listesi yayınlayarak, başkent Erbil'i Asya'nın en cazip turizm merkezlerinden biri olarak gösterdi.

Rapora göre Asya, en yüksek kulelerin silüetinden tarihi sokaklara, ünlü şeflerin gözetimindeki lüks yemeklerden tepelerin ve dağların zirvesindeki misafirperverliğe kadar çeşitli güzelliklerin hazinesidir. Derginin kıta genelindeki yazar ağı tarafından derlenen liste, bu olağanüstü çeşitliliği yansıtıyor.

Turistlerin, birçok yeni otelin açıldığı ve göz alıcı bir manzara yaratan Hindistan'ın Odaipur şehri gibi büyük ve ünlü yerleri tanımak isteyebileceği belirtilen raporda, 2026’da bilinmeyen yerler arayışındaki turistlere başkent Erbil önerildi.

Başkent Erbil’in 6 bin yıllık kalesiyle tanındığı kaydedilen raporda, “Erbil, zengin tarihini korurken, barışçıl bir gelecek için çabalıyor. Bu, şehrin yüksek tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra, geçmişin gölgesinden kurtulma ve gelişme isteğinin de açık bir göstergesidir.” denildi.

Erbil’in kültür, tarih ve doğal güzelliklerle dolu huzurlu bir merkez olarak dünya çapında ilgi gördüğü vurgulanan rapora göre binlerce yıldır bölgenin değişen tarihine tanıklık eden Erbil Kalesi, artık yeni bir gelişim dönemine tanıklık ediyor ve rekor sayıda turisti ağırlıyor.

Raporda, “Kente çok sayıda turist akını yaşanırken, çok sayıda yeni otelin açılması, Kürdistan Bölgesi'nin geçmişteki imajını değiştirme ve dünyaya açılma çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.” sözleri yer aldı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından desteklenen özel sektör projesi olan “Visit Kurdistan” 2025 yılında hayata geçirildi. Bu proje, 2030 yılına kadar bölgeye 20 milyon turist çekmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Günümüzde Erbil’i süsleyen yüksek binaların, şehrin modernleşmesinin bir göstergesi olarak yorumlanırken, ABD’nin Erbil'de dünyanın en büyük konsolosluğunu açmaya hazırlandığına işaret edilerek, Real Madrid'in de Erbil'de bir gençlik futbol akademisi açmayı planladığı vurgulandı.

Raporda, “Zengin kültürü, güzel doğası ve çok etnikli insanlarıyla Erbil, değişen tarihine rağmen hızla gelişmekte ve Orta Doğu'nun önemli turizm merkezlerinden bir haline gelmeyi hedeflemektedir.” ifadesi kullanıldı.