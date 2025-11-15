Balıkesir'de peş peşe iki deprem meydana geldi

2 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.0 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Sındırgı ilçesi olan saat 11.08'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, 11.41'de ise 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem oldu.

Yaşanan depremler herhangi bir hasara yol açmadı.

27 Ekim'de Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD'ın 5 Kasım'da yayımladığı açıklamasında Sındırgı ilçesinin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiği duyurulmuştu.