PWK: Seyid Rıza ve arkadaşlarını saygıyla anıyoruz

2 saat önce

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK) Seyit Rıza ve arkadaşlarını idam edilişlerinin yıl dönümünde yayımladığı mesajında, "Hiç bir soykırım, katliam, yıkım ve ölüm Kürdistan halkının özgürlük mücadelesini durduramamıştır." dedi.

PWK Basın Bürosu, Seyit Rıza ve arkadaşlarını idam edilişlerinin 88. yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Devleti, Seyid Rıza ve oğlu Resik Hüseyin’i, Demenanlı Hüseyin ile Kureyşanlı Seyit Hüseyin ve Hasan’ı, Kalanlı Ali ve Yusufanlı Fındık Ağa’yı katletmekle, kökleri binlerce yıl gerilere uzanan, güçlü bir kültüre sahip Kürt halkını yok edeceğini umuyordu.

Onbinlerce insanımız katledildi, kadın çocuk yaşlı demeden binlercesi kurşuna dizildi. Bizzat katliamı gerçekleştirenlerin ifadesiyle, insanlarımız fare zehiriyle katledildi.

Ama Türkiye Devleti Şeyh Sait ve arkadaşlarının olduğu gibi, Seyit Rıza ve arkadaşlarının da nereye defnedildiğini gizledi ve hala da gizlemektedir. Bu da Türkiye Devleti’nin Kürt milletinin liderlerinden duydukları korkunun açık bir göstergesidir."

Hiç bir soykırım, katliam, yıkım ve ölümün Kürdistan halkının özgürlük mücadelesini durduramadığını kaydeden PWK, "Şeyh Said, Seyid Rıza, Cıbranlı Halit Bey, İhsan Nuri Paşa, Qazi Muhamed, Molla Mustafa Barzani’nin torunları, mücadele bayrağını şehitlerin kanıyla, yurtseverlerin mücadelesiyle, Kürdistan’ın dört bir köşesinde dalgalandırmaktadırlar. Katledilişinin 88. Yılında Seyit Rıza şahsında bütün Kürdistan şehitlerini hürmetle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz." sözlerini kullandı.