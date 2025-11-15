Moskova: Iraklı ortaklarımızla koordinasyon ve iş birliğini sürdüreceğiz

3 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Iraklı ortaklarıyla çok taraflı koordinasyon ve iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu yineledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Irak Parlamento seçimlerine değindi.

Katılımın yüksek olduğunu ve oylama sürecinin etkili ve düzenli bir şekilde yürütüldüğünü belirten Zakharova, seçimleri Irak siyasi alanında önemli bir olay olarak nitelendirdi.

Sözcü Zaharova, seçimlerin Irak'ın gelecekte daha da gelişmesine, bölgesel ve uluslararası düzeydeki konumunu güçlendirmesine vesile olmasını umdu.

Zaharova, ayrıca Rusya'nın Iraklı ortaklarıyla koordinasyon ve iş birliğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.