Süleymaniye geçersiz oyların en fazla olduğu il

1 saat önce

Irak Parlamento seçimlerinde açıklanan verilere göre geçen yılki Kürdistan Parlamento seçimlerine kıyasla Süleymaniye ilinde geçersiz oy sayısında artış yaşandı.

Bu yılki Irak Parlamento seçimlerinde Süleymaniye'de toplam 92 bin 778'den fazla geçersiz oy kaydedilirken, geçen yılki seçimlerde sadece 71 bin geçersiz oy kaydedilmişti.

Seçim uzmanı Yad Karwan, Kurdistan24'e verdiği demeçte, "Seçmenler özgürce oy kullanabilmelidir. Sevmedikleri partiye oy vermek için baskı yapılmamalıdır." dedi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun verilerine göre Süleymaniye ilinde 1 milyon 227 bin 460 kişi oy kullanma hakkına sahipken, oy kullanma sürecine yalnızca 738 bin 285 kişi katıldı. Süleymaniye'de oy kullanma oranı ise yüzde 60,15 oldu.

Bazı siyasi gözlemcilere göre Süleymaniye'deki yüksek geçersiz oy oranı, bu şehirdeki yetkililere çeşitli mesajlar içeriyor. Süleymaniyeliler, seçimi boykot ederek, sadece sloganlar değil, hizmet ve projeler istedikleri yönünde mesajlar veriyor.

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.

Komisyona göre Süleymaniye Seçim Bölgesindeki ön sonuçlar bu şekilde:

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 68 bin 596 oy

Kürdistan Yurtsverler Birliği(KYB): 240 bin 899 oy

Helwest (Tutum) Hareketi: 75 bin 330 oy

Newey Nwe (Yeni Nesil) Hareketi: 69 bin 752 oy

Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu): 65 bin 295 oy

Kürdistan İslami Grubu (Komel): 34 bin 557 oy

Halk Cephesi: 10 bin 921 oy

Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi (KSDP): 4 bin 818 oy

Irak Türkmen Cephesi (ITC): 580 oy